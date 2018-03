Nine Inch Nails: Head like a hole wird 28 Jahre alt

EIn bisschen Geschichte. Heute vor 28 Jahren erschien die legendäre Single „Head like a hole“ der Nine Inch Nails. Das die Musik von Skinny Puppy und Ministry beeinflusst wurde kann man hier natürlich ganz deutlich hören. Inzwischen wurde aber auch bekannt, das Ministry Mastermind Al Jourgensen nicht nur musikalisch als Inspirationen diente, sondern auch noch für den Namen von Trent Reznors Band verantwortlich ist und zudem auch noch den Titel der tollen Single beisteuerte.

“Listening to Ministry is like having a nine inch nail hammered into your head like a hole.” –-Al Jourgensen

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...