Happy Birthday „Spirit“

Heute, vor einem Jahr erschien mit „Spirit“ das 14. Studialbum von Depeche Mode. Die Band feierte die Veröffentlichung mit einem Konzert in Berlin und stellte einige wenige Songs des neuen Albums live vor. Dieser Abend bleibt unvergessen. Diese Energie, diese Emotionen und diese Musik.

Im August 2016 begann die Band dann mit den Aufnahmen für das nächste Studioalbum. Als Produzent wurde James Ford engagiert, der auch die Abmischung übernahm und Schlagzeug spielte. Anton Corbijn übernahm wie bei den Vorgängeralben das Cover. Die Aufnahmen wurden im August 2016 beendet.

Im Gegensatz zu den beiden Vorgängeralben enthält Spirit auch Lieder, die zum ersten Mal gemeinsam von Dave Gahan mit Peter Gordeno sowie Christian Eigner geschrieben wurden.

Das Album kam in Deutschland wie jedes Album seit „Songs of faith and Devotion“ auf den ersten Platz der Charts. In vielen weiteren Ländern Europas kletterte „Spirit“ ebenfalls an die Spitze und in Amerika und Großbritannien belegte das aktuelle Album von Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher jeweils den 5. Platz.

