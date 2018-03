Paradise Lost „Host“ remastered

Die remasterte Version von „Host“ wird am 16. März als CD-Digi und auch erstmals als Vinyl erhältlich sein. Mit Blick auf die Vergangenheit der Band kommentiert Sänger Nick Holmes heute: „Für mich zeigt die neue remasterte Version wirklich, dass es immer noch eines der stärksten Alben der Band ist, in Bezug auf Songwriting, Atmosphäre und purem Elend.“ Das von Depeche Mode inspirierte Meisterwerk enthält zwei Vinyl-Scheiben mit folgenden Inhalt.

1. So Much Is Lost