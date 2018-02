Happy Birthday „Dreaming of Me“

Am 20.02.1981 begann mit „Dreaming of Me“ die riesige Erfolgsgeschichte von Depeche Mode. Die Single kam in Großbritanien direkt in die Charts auf Platz 57. Dennoch verzichtete die Band darauf den Song auf ihren Debütalbum zu veröffentlichen. Stattdessen hab es zwei Versionen des Songs, die sich nur am Ende voneinander unterscheiden.

In Deutschland kam der Song zunächst nicht in die Charts. Das gelang der Band erst 30 Jahre später, indem der Song aufgrund seines Jubiläums digital veröffentlicht wurde. Dort kam die Download-Version auf den 45. Platz.

