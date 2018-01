Depeche Mode spielen heute zum zweiten mal in Berlin

Heute am 19.01.18 spielen Depeche Mode ihr zweites und letztes Konzert in der Berliner Mercedes Benz Arena. Da Martin, Dave und Fletch auch am 17.01.18 in Berlin hier schon zu Gast waren, darf man auf die Setlist gespannt sein, die sich an diesem Abend sicher von dem des vorherigen unterscheiden wird. Am Mittwoch spielten Depeche Mode genau das gleiche Setlist wie zuvor. ? Vielleicht hat die Band ja noch eine Überraschung parat. Was denkt ihr, welchen neuen Song wird es geben Ein Song, der sie für immer an Berlin erinnert wäre wunderschön. Wir wünschen allen Besuchern viel Spass.

