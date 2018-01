Heute am 17.01.18 spielen Depeche Mode ihr erstes von zwei Konzerten in der Berliner Mercedes Benz Arena. Da Martin, Dave und Fletch auch am 19.01.18 in Berlin sein werden, darf man auf die Setlist gespannt sein, die sich an einem von den beiden abenden zu den der bisherigen Tour unterscheiden wird. Wir wünschen allen Besuchern viel Spass.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …