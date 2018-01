Depeche Mode heute Live in Köln

Heute spielen Depeche Mode ein weiteres Konzert in NRW. Nachdem sie bereits im Sommer letzten Jahres im Kölner Rheinenergie Stadion und in der Veltins Arena zu Gelsenkirchen zu Gast waren. Nun füllen Depeche Mode die bekannten Hallen in ganz Europa, um zum Endspurt in der Kölner Lanxess Arena anzusetzen. Das Setlist hat sich zum Sommer geringfügig verändert und so kommen Fans der besten Band der Welt auch hierzulande in den Genuss die besten Songs der besten Band der Welt live zu hören und zu sehen. Schade nur, dass es seit mehreren Jahrzehnten nahezu die gleichen Nummern sind. Spielten Dave, Martin und Fletch im Sommer noch 22 Songs, sind es auf der Hallentournee auch nur 20 Stücke. Viel Spass heute abend!

