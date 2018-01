Dave Gahan will das Ende von Depeche Mode

Depeche Mode haben nach ihrer Stadiontournee für diesen Winter eine Hallentour geplant, die über die Weihnachtszeit pausierte. Inzwischen wurde das Ende der Global Spirit Tour mit zwei Konzerten in der Berliner Waldbühne angekündigt. In seinem Weihnachtsurlaub soll Dave nun angeblich das Ende von Depeche Mode nach dieser Tour angekündigt haben. Als Gründe gab er seinen Gesundheitszustand an.

Es spricht tatsächlich vieles dafür, da Dave Gahan wirklich sehr schlecht aussieht und auch ein Konzert aufgrund eines Krankenhaus Aufenthaltes abgesagt werden musste.

Hinzu kommt der gewählte Ort der letzten beiden Konzerte der Global Spirit- Tour, denn mit Berlin verknüpft die Band eine lange Historie.

Bislang ist nichts bestätigt. Vielleicht ist es auch nur ein Marketing Gag, um die restlichen Konzertkarten besser verkaufen zu können. Oder es will sich ein gewisses Medium mehr Leser beschaffen. So halten wir es strikt wie Morrissey „Journalists Who lie“ und verweisen weiter auf „in our strange way, we always stay True to you“.

