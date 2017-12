SKY : Am 10. Januar 2018 – am 2. Todestag von David Bowie – zeigt Sky Arts HD die Dokumentation „Hansa Studios: by the Wall 1976-90“ als Weltpremiere. Um 20:15 Uhr sowie auf Abruf auf Sky Go, Sky on Demand und Sky Ticket.

Zu Wort kommen in dem von Mike Christie (Director) produzierten 90-minütigem musikalischen Ritt durch die Geschichte unter anderem: REM-Frontmann Michael Stipe, Martin L Gore von Depeche Mode, Alexander Hacke von Einstürzende Neubauten, Iggy Pops und David Bowies Bassist Tony Fox Sales, Gaz Coombes und Danny Goffey von Supergrass, Nick Cave und Bandmitglieder von Nick Cave & The Bad Seeds, Fish und Steve Rothery von Marillion und viele Musikproduzenten und Toningenieure wie Tony Visconti, Eduard Meyer und Gareth Jones.

