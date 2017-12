Bevor Depeche Mode am 23. und 25.07.2018 ihre letzten beiden Konzerte ihrer Global Spirit Tour in Berlin geben werden, treten Sie noch beim Lollapalooza Festival als Headliner am 21. und 22. Juli auf. An welchem Tag, das ganze stattfinden wird ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem laufenden!

