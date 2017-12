U2 mit neuem Album “Songs Of Experience”

Die irischen Rock-Legenden U2 servieren uns aktuell mehrere Appetitanreger auf ihr Album “Songs Of Experience”, das am 1. Dezember 2017 erscheint. Wir sehen uns die Vorboten des Longplayers mit euch einmal genauer an. “The Blackout” wurde zuerst via Social-Media Stream gezeigt. Schon am 30. August 2017 machten U2 auf ihrer Facebookseite auf “The Blackout” aufmerksam. Sie veröffentlichten dort im Rahmen eines Live-Streams ein Video zur ersten Auskopplung aus “Songs Of Experience”. Der überwiegend schwarz-weiße Clip wirft das Spotlight ganz auf die Band. Ob beim Performen oder beim Stage-Diven: Alle Augen und Scheinwerfer sind auf die Musiker gerichtet. Die Aufnahmen wurden verdeckt während der “The Joshua Tree”-Tour durch Europa 2017 gefilmt. Das Video zu “You’re The Best Thing About Me” – Eine Liebeserklärung an New York City.

Der berühmte Regisseur Jonas Akerlund drehte das Musikvideo

U2 folgten im Video zu ”You’re The Best Thing About Me“ einem bewährten Konzept

Es ist nicht die erste Liebeserklärung, die die Band an die USA gerichtet hat. Schon 1988 haben Bono und Co in der Doku ” Rattle and Hum “ zum gleichnamigen Album ein ähnliches Konzept verfolgt: Der Film begleitet die Band bei ihrer Tour durch Nordamerika. Übrigens: Den ikonischen Regenschirm im US–Flaggen-Design aus “You’re The Best Thing About Me” sah man schon öfters in Bonos Händen, wie auch beispielsweise beim verregneten Konzert in Minneapolis 2011.

Hier könnt ihr alle Songs hören…

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …