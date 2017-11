Depeche Mode „Global THE SINGLES TOUR“ in Europa

Depeche Mode sind mit ihrer eigentlichen „Global Spirit“ Tour wieder zurück in Europa und haben das Setlist ihrer Auftritte noch mal durchgemischt. In Amerika hatte die Band fast das gesamte „Ultra“ Album live präsentiert. Darunter spielten sie u.a. „Useless“ in der Album-Version. Diese Version wurde so überhaupt erst zum ersten mal live vorgestellt. Nun flogen gleich zwei aktuelle Stücke des Albums „Spirit“ raus und durch „Its no good“ und „Precious“ ersetzt. Hinzu kommt das bei den Fans sehr beliebte „Halo“. Auch die tolle Cover-Version des David Bowie Klassikers „Heroes“ musste der alten Single „Policy Of Truth“ weichen. „I Feel you“ wird durch „A Question of time“ ersetzt. Somit spielen Depeche Mode mal wieder, bis auf das grandiose „HALO“ eine reine „The Singles“- Tour…diesmal aber nicht 86>98 … sondern von 1984>2017… immerhin eine beinahe 20 jährige Erweiterung, die letzten Endes aber der innovativen und künstlerischen Seite der Engländer so gar nicht gut zu Gesicht steht.

Hier könnt ihr den DIN A3 Wand-Kalender für 2018 bestellen:

Das könnt ihr auf der Hallentour erwarten:

01. Going Backwards

02. It’s No Good

03. Barrel Of A Gun

04. A Pain That I’m Used To

05. Useless

06. In Your Room

07. World In My Eyes

08. Cover Me

09. A Question Of Lust

10. Home

11. Precious

12. Where’s The Revolution

13. Wrong

14. Everything Counts

15. Halo

16. Enjoy The Silence

17. Never Let Me Down Again

Zugabe

18. Strangelove (Martin)

19. Walking In My Shoes

20. Policy Of Truth

21. A Question Of Time

22. Personal Jesus

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …