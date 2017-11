Dave Gahan Star Cut – Jetzt zum Vorweihnachts-Sonderpreis

Wir haben den Depeche Mode Sänger Dave Gahan lebensgroß in 18 Teile zerlegt. Nun könnt ihr alle Teile ausschneiden und zusammen kleben und Dave erstrahlt in Lebengröße in euren eigenen vier Wänden. Das ganze gibt es in 9 Ausgaben, die wir zu einem Paket zum Vor-Weihnachtssonderpreis geschnürt haben. Exklusiv in unserem Shop in einem Special Paket + Bonus-Poster.

Das komplette Dave Gahan Star Cut -Paket beinhaltet:

The Synthetics Years 1

Synthetics 89

Synthetics 90

Synthetics 91

Synthetics 92

The Synthetics Years 2

Synthetics 93

Synthetics 94 inkl. Dave Gahan Interview auf CD

The Synthetics Years 3

+ zwei gratis Depeche Mode A1 POSTER, 2 Postkarten, Aufkleber und I love DM Button und alle 18 Teile des Dave Gahan Star Cuts!