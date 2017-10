Das “preisgekrönte” Album #Hair von Phillip Boa and the Voodooclub gibt es endlich wieder auf Vinyl, in einer limitierten farbigen Auflage von Capitol/Universal in Kooperation mit Media Markt und Saturn. In den Märkten ist das Album ab heute zu einem fairen Preis erhältlich, online findet ihr es hier:voodooclub.lnk.to/hair-colouredvinyl

