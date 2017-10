The Smiths “The Queen is DEAD” 30 Jahre- Jubiläums-Edition

Morgen erscheint die Deluxe Edition des grandiosen The Smiths Albums “The Queen is dead”, das im Juni 1986 veröffentlicht wurde. Aufgrund einer Beschwerde seitens Morrisseys hat sich das Label nun doch dazu durchgerungen das Album neu aufzulegen. Auf vier Silberlingen erhält der Liebhaber nicht nur das remasterte Album, sondern auch noch diverse Demo-Versionen der Songs und B-Seiten. Die Dritte Audio CD enthält das bisher unveröffentlichte Live Album „Live Boston“, die Aufnahmen stammen vom 05.08.1986. Dazu gibt es noch eine DVD mit dem Film „The Queen IS Dead – A Film By Derek Jarman“ und zusätzlichem Material zum Album. Hier könnt ihr die CD-Box VERSANDKOSTENFREI bestellen.

Disc 1

01 “The Queen Is Dead” (2017 Master)

02 “Frankly, Mr. Shankly” (2017 Master)

03 “I Know It’s Over” (2017 Master)

04 “Never Had No One Ever” (2017 Master)

05 “Cemetery Gates” (2017 Master)

06 “Bigmouth Strikes Again” (2017 Master)

07 “The Boy With The Thorn In His Side” (2017 Master)

08 “Vicar In a Tutu” (2017 Master)

09 “There Is A Light That Never Goes Out” (2017 Master)

10 “Some Girls Are Bigger Than Others” (2017 Master)

Disc 2

01 “The Queen Is Dead” (Full Version)

02 “Frankly, Mr. Shankly” (Demo)

03 “I Know It’s Over” (Demo)

04 “Never Had No One Ever” (Demo)

05 “Cemetery Gates” (Demo)

06 “Bigmouth Strikes Again” (Demo)

07 “Some Girls Are Bigger Than Others” (Demo)

08 “The Boy With the Thorn In His Side” (Demo Mix)

09 “There Is A Light That Never Goes Out” (Take 1)

10 “Rubber Ring” (Single B-Side) [2017 Master]

11 “Asleep” (Single B-Side) [2017 Remaster]

12 “Money Changes Everything” (Single B-Side) [2017 Master]

13 “Unloveable” (Single B-Side) [2017 Master]

Disc 3

komplettes Live Konzert von 1986

Disc 4

DVD -Film

Das Album wird außerdem auf Vinyl veröffentlicht: Hier könnt ihr die VINYL BOX VERSANDKOSTENFREI bestellen.

