depeche MODE mit Weltrekord

Depeche Mode haben mit ihrem unverwechselbaren Sound Geschichte geschrieben und auch schon einige Rekorde aufgestellt. Nun ist der nächste Höhepunkt ihrer Karriere erreicht. Als erste Band überhaupt füllte die Band den Hollywood Bowl in Los Angeles an vier aufeinanderfolgenden Konzerten. Vom 12.10- bis zum 18.10. spielten Dave, Martin und Fletch ihr gewohntes Global Spirit Programm und ergänzten die Setlist um Its no good, Black Celebration, But not tonight, Sister Of Night, Useless (in einer noch nie live gespielten Version), Policy Of truth, Shake The disease.

