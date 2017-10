Black Line – Nitzer Ebb Fans aufgepasst

Mit Black Line haben Bon Harris und Douglas J. McCarthy besser bekannt als Nitzer Ebb ein neues Musik-Projekt ins Leben gerufen. An der Seite von Cyrusrex und Ken ‚Hiwatt’ Marshall (Produzent von Skinny Puppy und Frontline Assembly) haben die beiden EBM Legenden eine ganze Mannschaft von eindrucksvollen zusammen gefügt. Diese Organisatorische Meisterleistung trägt nun seine Früchte, denn Black Line werden Depeche Mode bei einigen europäischen Daten supporten. Leider sind sie nicht in Deutschland dabei, dafür gibt es aber zwei Solo-Shows in Berlin und Oberhausen.

