Morrissey mit neuem Album “Low in Highschool”

Mit „Low In High-School“ veröffentlicht Steven Patrick Morrissey ein neues Album im November 2017. Es ist sein erstes Studioalbum seit 2014, als „World Peace Is None Of Your Business“ erschien.

Das neue Album wird bei BMG herausgebracht, auf Morrisseys neu gegründetem Sublabel Etienne Records. Dies ist somit der zweite Versuch von Morrissey als Label Fuß zu fassen. Bereits das legendäre Comeback Album “You are the Quarry” erschien auf einem eigenen Label namens “Attack Records”: Aufgenommen wurde das neue Werk in den La Fabrique Studios in Frankreich und in Rom in den Forum Studios, die Ennio Morricone sein Eigen nennt. Produzent war Joe Chiccarelli.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …