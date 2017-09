Depeche Mode “Cover Me” wird 3. Single

Es geht Schlag auf Schlag bei den Singles Veröffentlichungen aus dem aktuellen Depeche Mode Album “Spirit”. Als drittes wird nun die von Dave Gahan geschriebene Ballade “Cover me”, die gerade auf der “Global Spirit” großen Anklang fand am 06.10.17 ebenfalls auf Vinyl und als Maxi-Remix CD veröffentlicht.

Die MCD könnt ihr in unserem Shop bestellen…

Vinyl 1

01. Cover Me (Ellen Allien Remix)

02. Cover Me (I Hate Models Cold Lights Remix)

03. Cover Me (Nicole Moudaber Remix)

04. So Much Love (Kalli Remix)

Vinyl 2

01. Cover Me (Erol Alkan V1.2)

02. Cover Me (Texas Gentlemen Remix)

03. Cover Me (Warpaint Steez Remix)

04. Cover Me (Josh T. Pearson Choose Hellth Remix)

MCD-Remixes:

01. Cover Me (Radio Edit)

02. Cover Me (Warpaint Steez Remix)

03. Cover Me (Erol Alkan Black Out Rework)

04. Cover Me (Texas Gentlemen Remix)

05. Cover Me (Ellen Allien U.F.O. RMX)

06. Cover Me (Ben Pearce Remix)

07. Cover Me (Josh T. Pearson Choose Hellth Remix)

08. So Much Love (Kalli Remix)

