Björk stellt neue Single vor

Es gibt wohl keine Künstlerin, deren Musik Fans und Kritiker so gespannt entgegenfiebern wie Björk Guðmundsdóttir. Seit Beginn ihrer Karriere in den späten Achtzigern – zunächst als Frontfrau der Sugar Cubes, seit 1992 schließlich solo – ist sie bekannt für kreativen und innovativen Output auf allerhöchstem Niveau. Mit Alben wie „Post“, „Verspertine“ oder das multimediale „Biophelia“ hat sie Millionen Menschen musikalisch wie persönlich inspiriert und geprägt.

Mit „The Gate“ gibt es einen beeindruckenden Vorboten für das nunmehr neunte Studioalbum der 52 Jahre alten und doch alterslosen Isländerin. Premiere feiert der Song – mitsamt einem wieder einmal beeindruckenden Video – im Rahmen der Londoner Fashion Week.

„’The Gate’ ist im Grunde schon ein Liebeslied, doch ist es vielmehr eine transzendente ‘Liebe’, um die es dabei geht,“ so Björk. Im Fokus des vorangegangenen Longplayers „Vulnicura“ stand ein persönlicher Verlust. „Doch das kommende Album handelt von einer weitaus größeren Liebe als jener. Es geht um die Wiederentdeckung von Liebe auf spirituelle Weise, wie wir sie dringend brauchen für eine bessere Welt.“

the gate (lyrics)

my healed chestwound

transformed into a gate

where i receive love from

where i give love from

and i

care for you

i care for you

split into many parts

splattered light beams into prisms

that will reunite

if you

care for me

and then ill care for you

didnt used to be so needy

just more broken than normal

proud self sufficiency

my silhouette is oval

it is a gate

i can

care for you from

i care for you

you care for me