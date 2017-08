Mein geliebter Prinz!

So viele Jahre warst du an meiner Seite

Jetzt driftest du ab in fernste Weite.

Wir haben die Hölle zusammen erlebt,

Unser Universum hat gebebt.

Zusammen waren wir stark

Deshalb trifft es mich ins Mark.

Dein Verlust ist unbeschreiblich

Deine Liebe unvergleichlich Dein Kampf hat mich so gerührt

Du hast mich stets weiter geführt

Dein unglaublicher Wille

Durchbricht jede Stille Uns wurde alles genommen

Doch du warst nie benommen

Du warst immer da

Warst mir immer so nah Jetzt bist du fort

An einem besseren Ort?

Das hoffe ich so sehr

Denn du bist so viel mehr Tief in meinem Herzen

Direkt neben den Schmerzen

Wird dein Platz nun sein

Für immer mein – für immer dein! Du bist das Licht das mich hat geführt

Du bist das Leben das mich hat berührt

Du hast die Kraft die niemals erlischt

Du bist die Liebe die nie zerbricht Deine vollkommenen Werte

Überleben diese unmenschliche härte

Deine Kraft übersteht jede zeit

Bis in alle Ewigkeit! Ich kenne nichts mehr ohne Dich,

Ich bin zerrissen,

Werde dich ewig vermissen! Dein Dich liebender Michel!

