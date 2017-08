Depeche Mode 2. Single “Going Backwards” (hier bestellen)

Es ist keine Überraschung, aber ein wirklich vollkommen wichtige. Depeche Mode veröffentlichen am 15.09.2017 eine zweite physische Single. Die Wahl ist auf den Opener des aktuellen Albums gefallen: “Going Backwards”. Der wohl beste Song des neuen Albums erscheint auf Vinyl und MCD. Es wird exklusive Mixe geben, die es nur auf den jeweiligen Tonträgern zu finden gibt. Ab heute sind viele der Mixe über alle bekannten Downloadportale erhältich. Hier findet ihr die Übersicht: (Beide Versionen könnt ihr ab sofort in unserem Shop vorbestellen)

Going Backwards MCD:

01. Going Backwards (Radio Edit)*

02. Going Backwards (Chris Liebing Mix)

03. Going Backwards (Solomun Extended Radio Remix)*

04. Going Backwards (The Belleville Three Full Vocal)*

05. Going Backwards (Point Point Remix)

06. Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix)

07. Going Backwards (Maya Jane Coles Remix)*

08. Poison Heart (Soulsavers Re-Work)

* Nur auf MCD (Hier könnt ihr die MCD vorbestellen)

Going Backwards Doppel Vinyl:

A1. Going Backwards (Chris Liebig Mix)

B1. Going Backwards (Solomun Club Remix)**

B2. Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass)**

C1. Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix)

C2. Going Backwards (Point Point Remix)

D1. You Move (Latroit Remix)**

D2. Poison Heart (Soulsavers Re-Work)

** Nur auf Vinyl ( (Hier könnt ihr die Vinyl vorbestellen)

Hier könnt ihr das 360 Grad Video zu zweiten Single aus dem Album “Spirit” sehen:



