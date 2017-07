Depeche Mode rocken Gelsenkirchen

Depeche Mode haben am 04.07.2017 ihre deutsche Stadion-Tournee beendet. Bei tollem Wetter spielten die Engländer vor einer vollen Hütte in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Leider war das Dach des Stadions geschlossen. Eine gute Lüftung sorgte allerdings für ausreichend Luft. Unseren kompletten Tour-Bericht könnt ihr in unserer nächsten Depeche Mode Sonderausgabe lesen. Viele Tolle Fotos der Tour, sowie ein Interview mit Dave, Martin und Fletch warten da auf euch.

