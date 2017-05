Happy Birthday „Exciter“

Exciter ist das 10. Studioalbum von Depeche Mode und wurde am 14. Mai 2001 veröffentlicht. Als erste Single wurde „Dream On“ ausgekoppelt. Die Band nutzte damals das immer stärker in den Vordergrund tretende Internet, um das neue Album zu promoten und veröffentlichte Soundschnipsel und einen Buchstabensalat aus dem Fans dann den Albumtitel basteln konnten. So schlecht wie das Album zunächst klang war es am Ende gar nicht. Mit „The Dead of night“, „Freelove“, „Breathe“ und „When The Body speaks“ sind gleich vier aussergewöhnliche Stücke auf dem Longplayer zu finden. Sehr schade, das es diese Stücke nicht ausserhalb der Exciter Tour in das Live Programm der besten Band der Welt geschafft haben. Das Album erreichte nur in Deutschland den ersten Platz der Charts und hielt sich über 35 Wochen in den Top 100.

Titel

Dream On 1 4:21 Shine 2 5:32 The Sweetest Condition 3 3:42 When the Body Speaks 4 6:01 The Dead of Night 5 4:50 Lovetheme 6 2:03 Freelove 7 6:11 Comatose 8 3:24 I Feel Loved 9 4:21 Breathe 10 5:18 Easy Tiger 11 2:05 I Am You 12 5:10 Goodnight Lovers 13 3:49

