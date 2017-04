Depeche Mode live bei James Corden

Gestern traten Depeche Mode bei der Late, Late Show with James Corden auf und präsentierten einmal mehr ihre aktuelle Single „Where´s the revolution“. Langsam wird es ernst für die Jungs, denn am 05. Mai startet ihre vielerorts ausverkaufte „Global-Spirit“- Tour in Stockholm. Zum zweiten mal lud die Band letzte Woche eine kleine Anzahl von Leuten ein, ihren Proben für die anstehende Tour beizuwohnen. Mit den ganzen offiziellen Auftritten kursiert nun eine Liste im Internet mit den Songs, die die Band bislang live geprobt und auch vor Publikum gespielt haben… Überraschungen im großen Stil bleiben da auch bei dieser Tour leider aus, bis auf die Cover-Version zu David Bowies „Heroes“, die schon seit mehreren Wochen von der Band geprobt wird. Ob es die Cover-Version dann letztendlich auch auf die Tournee schafft bleibt genauso abzuwarten, wie die Antwort auf die Frage, ob sich Martin wirklich mit Oversize-Shirt und Jogging-Buxe auf die Bühne stellen wird…

Diese Songs wurden bislang live gespielt. (Bis auf vier neue Songs Cover Me, Poison Heart, Going Backwards, So much love, und Corrupt spielen DM mal wieder nur Singles.)

Going Backwards

So Much Love

Barrel of a Gun

Corrupt

A Pain That I’m Used To

In Your Room

World In My Eyes

Home

A Question of Lust

Poison Heart

Cover Me

Where’s the Revolution

Wrong

Everything Counts

Stripped

Enjoy The Silence

Never Let Me Down Again

Somebody

Walking In My Shoes

Heroes (David-Bowie-Cover)

I Feel You

Personal Jesus

