Petrus Thomas Ratajczyk, besser bekannt als Peter Steele, wurde am 4. Januar 1962 in Brooklyn geboren. Der Sänger der Ausnahmeband Type O Negative beendete am 14. April 2010 sein von Depressionen bestimmtes Leben. Er hinterließ unglaubliche Lyrics, Vocals und eine Art von Musik, die es nie wieder geben wird. Manchmal werden Ikonen geboren, Peter war definitiv eine der ganz wenigen.

