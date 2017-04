Depeche Mode geben Support Acts bekannt

Depeche Mode haben im laufe ihrer Karriere zahlreiche innovative Support Acts wie Nitzer Ebb, Front 242 oder The Sisters of Mercy mit auf Tournee genommen. In diesem Jahren dürfen The Horrors (25.05.-09.06.2017), The Raveonettes (05.-25. 05 2017), Algiers (11.06.-04.07.2017) und Maya Jane Coles (Djane) (13.-23.07.2017) die „Global Spirit Tour“ im Sommer diesen Jahres eröffnen. Hier könnt ihr euch die Künstler anhören:

