Anneke Van Giersbergens Vuur

Mit zwölf Jahren sang Anneke van Giersbergen im Chor ihrer Schule. In den 90ern veröffentlichte sie mit ihrer Band The Gathering bis zum Jahr 2006 sieben Alben. Im darauffolgenden Jahr startete der talentierte Rotschopf ihre Solo-Karriere und brachte es bislang auf 8 Solo-Alben. Nun hat einige eine Band am Start. Vuur nennt sie sich und diese werden im Herbst 2017 ihr Debütalbum veröffentlichen und dann mit der Band Epica auf Tour gehen!

Die Tourdaten im einzelnen:

9th November – Klub Studio, Krakow – Poland

12th November – Kesselhaus, Berlin – Germany

13th November – Markthalle, Hamburg – Germany

14th November – Essigfabrik, Cologne – Germany

15th November – La BAM, Metz – France

17th November – Stereolux, Nantes – France

18th November – Krakatoa, Bordeaux – France

25th November – Le Moulin, Marseille – France

26th November – Le Transbordeur, Lyon – France

29th November – Bakcstage Werk, Munich – Germany

3rd December – L’Aeronef, Lille – France

