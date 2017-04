Happy Birthday „It’s no good“

Damals, 1997. Das Internet steckte hierzulande noch in den Kinderschuhen. Man wüsste, das es Probleme bei den Aufnahmen zum neuen Depeche Mode Album gegeben hatte und das Dave massive gesundheitliche Defizite mitbrachte. Vier Jahre sind nach ihrem letzten Album vergangen. Dazwischen lag diese über 18 Monate dauernde Tour, die die Band fast zerstört hätte. Mit der ersten Single „Barrel of a gun“ gab es ein eindrucksvolles Comeback. Später wurde im Radio die zweite Single im Radio rauf und runter gespielt. Dazu gab es ein skurriles Video auf MTV und Depeche Mode waren mit “ Its no good“ wieder an der Spitze angelangt. Auch wenn die Band zu diesem Album aufgrund des schlechte Gesundheitszustandes von Dave zum ersten Mal in ihrer Karriere auf eine Tour zum Album verzichteten. Heute wird der sensationelle Song genau 20 Jahre alt. Wir wollen diesen Song und diesen Tag mit der Live Präsentation bei der damaligen Erfolgsshow RTL SAMSTAG Nacht feiern. Das Video zeigt auch die stimmlichen Probleme Gahan, doch genau deshalb ist es unglaublich sympathisch. Es ist direkt und absolut live und der Band gebührt absoluten Respekt, das sie diesen Auftritt ohne Playback durchgezogen haben.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …