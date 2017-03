Vier grandiose Depeche Mode Warm Up Shows

Depeche Mode haben in 9 Tagen vier Warm Up Shows für ihre am 05.05.2017 startende „Global-Spirit“ – Tour in Berlin, Paris, Basel und Glasgow gespielt. Darunter vier Songs ihres neuen Albums „Spirit“ und außerdem eine kleine Auswahl ihrer größten Hits.

Dabei konnten vor allem auch die neuen Songs „Going Backwards“, „So much love“, „Cover Me“ und die aktuelle Single „Where´s the revolution“ auf ganzer Linie überzeugen. Die neue Scheibe hat auch noch ein paar weitere Songs parat, die den Weg in die Setliste der anstehenden Tour bringen werden. In unserem Interview erzählte uns Dave, das es zur Zeit auch geplant sei, neben seinem Song „Cover Me“ auch „Poison Heart“ live zu spielen.

Das Highlight in Glasgow war aber definitiv „Home“, , das minutenlangen Publikumsgesang auslöste. Als weiteren Meilenstein muss man hier doch klar und deutlich Daves neue Ballade „Cover Me“ hervorheben, die live sensationell gut funktioniert. Vor allem seine energische Frage an das begeisterte Publikum „Will you?“ bringt so viel Dynamik in die Show, das man von all dieser neuen Energie nur gefesselt sein kann. Wenn man dann wie die Schotten, die in Glasgow am Sonntag das kompletteste Set mitbekommen haben, als Zugabe noch „Enjoy the Silence“ mit neuem Gitarren-Solo zu hören kriegt, kann man es doch kaum noch erwarten, bis Depeche Mode wieder hierzulande eine Full-Time Show abliefern.

Hier findet ihr die kompletten Tour-Daten für Deutschland:

Sa. 27. Mai 2017 Leipzig Festwiese

Mo. 05. Juni 2017 Köln RheinEnergieStadion

Mi. 07. Juni 2017 Dresden Rinne

Fr. 09. Juni 2017 München Olympiastadion

So. 11. Juni 2017 Hannover HDI Arena

Di. 20. Juni 2017 Frankfurt Commerzbank-Arena

Do. 22. Juni 2017 Berlin Olympiastadion

Di. 04. Juli 2017 Gelsenkirchen Veltins Arena