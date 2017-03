Mr. Martin L. … Kiss

Beim gestrigen Festival in Glasgow spielten Depeche Mode das volle Programm. Tauschten „Little Soul“ gegen „Home“ und endeten mit der Zugabe „Enjoy the silence“. Zum Finale überraschte der glänzend aufgelegte Dave Gahan mit einer neuen Variante, als er Martin würdigte. Statt seinen Namen ganz auszusprechen, überließ er den Nachnamen dem Publikum, um dann mit Freude strahlendem Gesicht zu Martin zu tanzen um ihm dann noch einen Kuss aufzudrücken. So spielten Martin, Dave und Fletch an der Seite von Peter und Christian ihr bislang größtes Set auf ihrer neun tägigen Live-Promo-Reise, die sie nach Deutschland, Frankreich, Schweiz und Schottland führte. In 39 Tagen startet am 05.05. die Global Spirit-Tour in Stockholm.

Setlist 26.03.17 Glasgow

1. Going Backwards

2. So much love (+ No tears for the creatures of the night – Tuxedomoon)

3. Corrupt

4. A pain that I’m used to (Lu Cont Remix)

5. World in my eyes (mit neuem Intro)

6. Cover me

7. Home (Martin Gore)

8. Where’s the revolution

9. Barrel of a gun

10. Walking in my shoes (Intro vom Random Carpet mix)

11. Personal Jesus

12. Enjoy the … Kiss

