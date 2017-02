Erasure mit neuem Album unterwegs mit Robbie Williams

Nach nunmehr gut 30 Jahren des gemeinsamen Songwritings, über 25 Millionen verkauften Alben und 40 Hitsingles, bringen ERASURE, das Duo bestehend aus Vince Clark und Andy Bell, ihr 17. Album heraus. World Be Gone erscheint am 19. Mai via Mute/GoodToGo. Es ist das Nachfolgewerk zum 2014er Album The Violet Flame und folgt den zuletzt begangenen Feierlichkeiten anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums.

Das neue Werk reflektiert in einem größeren Maße als zuvor die aktuelle Lage der Welt, ohne dabei freilich hoffnungslos zu sein; das Albumcover deutet es bereits an: Die Galionsfigur des Schiffes in schwerer See trotzt den Wellen und blickt in die Zukunft. Vince Clarke kommentiert: “Obviously the current political climate lends itself to lots of ideas”, und Andy Bell nimmt den Faden auf: “I think there’s an underswell of opinion, and people are slowly waking up. I’m hoping that people will take the album in a positive way, that they’ll use it as optimistic rabble-rousing music”

Einen Album-Trailer gibt es hier zu sehen: http://po.st/ErasureWBGTrailer

Erasure freuen sich insbesondere, Robbie Williams auf seiner Stadion-Tournee im Sommer als Special Guests begleiten zu können. An einer eigenen Euorpatournee wird derzeit gearbeitet. Drei Headline-Shows in UK sind bereits bestätigt

World Be Gone wurde von Erasure geschrieben, eingespielt und produziert. Den Mix besorgte Matty Green. Das Album wird als CD, limitiertes orangenes Vinyl, reguläres Vinyl, Kassette und digital erhältlich sein.

Vorbestellungen sind hier möglich: http://po.st/ErasureStore

Die ersten 500 Vorbesteller*innen erhalten ein signiertes Album, die Namen aller vor dem 07.04. eingehenden Vorbesteller*innen werden im Album-Artwork erwähnt werden.

WORLD BE GONE TRACKLISTING

Love You To The Sky

Be Careful What You Wish For!

World Be Gone

A Bitter Parting

Still It’s Not Over

Take Me Out Of Myself

Sweet Summer Loving

Oh What A World

Lousy Sum Of Nothing

Just A Little Love

ERASURE UK TOUR DATES

27 May – Glasgow, 02 Academy

28 May – Manchester Albert Hall

29 May – London Roundhouse

Vorverkauf ab 03. März via http://po.st/ErasureLive

DEUTSCHE UND ÖSTERREICHISCHE TOURDATEN MIT ROBBIE WILLIAMS

28.06. Düsseldorf, Espirit Arena

11.07. Hannover, HDI Arena

19.07. Frankfurt, Commerzbank Arena

22.07. München, Olympiastadion

25.07. Berlin, Waldbühne

26.08. AT-Wien, Ernst Happel Stadium

29.08. AT-Klagenfurt, Wörthersee Stadium

