Depeche Mode in der Tonight Show

Am 01. März 2017 werden Depeche Mode ihre aktuelle Single „Where´s the revolution“ in der Tonight Show performen. Damit beginnt für die Band schon jetzt die Vorbereitung auf die bevorstehende „Global Spirit“- Tour. Drei Wochen später geben Dave, Martin und Fletch sicher wieder in Begleitung von Peter Gordeno und Christian Eigner ein Radio-Konzert in Paris, zu dem nur ausgewählte Gäste mit Wohnsitz in Frankreich eine Einladung erhalten werden. Am 26.03. spielen sie dann noch in Glasgow im Rahmen eines Festivals und im Mai geht es dann auf Tour.

