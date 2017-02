Phillip Boa & The Voodooclub meldet sich mit einer wunderschönen Single namens „Death is a woman“ zurück. Der Song erschien bereits letzten September auf einer Best Of Compilation die neben all seinen größten Hits auch noch ein komplettes neues Album beinhaltet. Das Video kommt pünktlich zur neuen „Blank Expression-Tour“…

BLANK EXPRESSION Live 2017

☛ http://www.eventim.de/phillip-boa

24.02.17 KREFELD, Kulturfabrik

25.02.17 KAISERSLAUTERN, Kammgarn

03.03.17 NÜRNBERG, Hirsch

04.03.17 MÜNCHEN, Strom

09.03.17 GÖTTINGEN, Musa

10.03.17 BERLIN, Huxleys Neue Welt

11.03.17 BERLIN, Huxleys Neue Welt

17.03.17 STUTTGART, Wizemann

18.03.17 KÖLN, Live Music Hall

07.04.17 WOLFSBURG, Hallenbad

08.04.17 HAMBURG, Markthalle

05.05.17 COTTBUS, Gladhouse

06.05.17 ERFURT, HsD Gewerkschaftshaus

