Depeche Mode „Where´s the revolution“ CD … jetzt bestellen

Der Titel zur neuen Single wurde für viele Fans von Depeche Mode schon fast zur Tagesaufgabe, denn immer wieder fragte man sich Where´s the revolution in meinem CD Player, meinem CD- Regal und meiner Depeche Mode Sammlung. Sollte es tatsächlich nur noch eine digitale Veröffentlichung geben? Uns erreichten viele Emails, warum es denn immer noch keinen richtigen Tonträger zur neuen Depeche Mode Single gibt. Der Release wurde leider immer wieder nach hinten geschoben. Auf Anfragen bei Sony bekam man keine richtige Antwort. Hoffentlich wird „Spirit“ das letzte Album bei diesem Label sein, denn Depeche Mode verdient einen viel besseren Status als bei einem Major Label nur gelistet zu werden. Lange Rede kurzer Sinn… Wir haben eine Versandinformation unseres Großhändlers für Anfang März erhalten. Wir werden die MCD pünktlich zum Release am 03. März 2017 ausliefern. Hier kann man die MCD samt Fanmagazin und Wandkalender fuer 2017 bestellen.

Tracklisting für die 5-Track CD, die am 3.3. erscheint:

1.Where’s the Revolution

2.Where’s the Revolution (Ewan Pearson Remix)

3. Where’s the Revolution (Algiers Remix)

4. Where’s the Revolution (Terence Fixmer Remix)

5. Where’s the Revolution (Autolux Remix)

