Depeche Mode´s „Spirit“ sollte anders heißen…

Das neue Depeche Mode Album, das am 17. März 2017 erscheinen wird, sollte zunächst einen anderen Titel tragen. „Maelstrom“, was auf deutsch „Sog“ bedeutet klang der Band aber dann zu sehr nach einer Heavy-Metal Platte. So begann die Suche nach dem Albumtitel weiter und letztendlich fragten sie sich wo der ganze „Spirit“ in der Welt geblieben ist. Das neue Album beschäftigt sich nicht nur mit politischen Themen, sondern natürlich auch mit Martins und Dave sehr beliebten Lyrics über die Liebe. Da beide schon mehrfach verheiratet waren liegt das ja auch am nächsten. Viel mehr geht es auf „Spirit“ aber um die Menschlichkeit, die die Band sehr vermisst. Nächste Woche erfahrt ihr noch mehr über das neue Album.

