„Where´s the revolution“ CD-Tracklist

Bislang ist leider noch kein VÖ-Datum für die Single bekannt gegeben worden. Was die Verantwortlichen sich dabei denken, ist uns leider nicht bekannt. Es gibt keinerlei offizielle Statements dazu. Entweder ist bei der Produktion etwas schief gelaufen (wäre nicht das erste mal) oder man versucht jede Woche ein bisschen mehr Depeche Mode zu veröffentlichen. Wir rechnen inzwischen mit dem 17.02.17. Das Tracklist ist auch schon aufgetaucht:

01. „Where’s The Revolution“ (Single Version) 04:59

02. „Where’s The Revolution“ (Matrixxman Shirti Rss Mix) 05:05

03. „Where’s The Revolution“ (US Black and Blue March) 05:40

