U2: THE JOSHUA TREE TOUR 2017

Zum 30. Jubiläum ihres Albumklassikers kehren U2 mit der Joshua Tree Tour 2017 für ausgewählte Stadionkonzerte zurück. Auf jedem Konzert performt die Band das Album in voller Länge und wird während ihrer exklusiven Deutschlandshow am 12. Juli im Berliner Olympiastadion von Noel Gallagher’s High Flying Birds unterstützt. Das am 9. März 1987 veröffentlichte, von der Kritik gefeierte „The Joshua Tree“ markiert U2s erstes Nr.-1-Album in den USA. Mit Hitsingles wie „With Or Without You“, „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ oder „Where The Streets Have No Name“ führte es die internationalen Charts an, darunter in Großbritannien und Irland, verkaufte weltweit mehr als 25 Millionen Exemplare und machte Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. zu Superstars.

