Der Depeche Mode Countdown zum neuen Album

Das neue Jahr ist in vollen Zügen und Depeche Mode werden im März ihr 14. Studioalbum veröffentlichen. Die Band hat zusammen Anton Corbijn das Video zur ersten Single „Revolution“ gedreht. Die Single wird sicher zwei Wochen vor dem Album erscheinen. Genauere Daten sind leider noch nicht bekannt. Wir werden euch darüber auf dem laufenden halten. In unserer Depeche Mode Fan Ausgabe, die ihr hier bestellen könnt, gibt es nicht nur alle Infos zum neuen Album, sondern auch noch ein sensationelles Dave Gahan Puzzle-Poster in Lebensgröße. In dieser Ausgabe findet ihr auch schon einige Infos zu den neuen Songs „Revolution“, „Backwards“, „Scum“, „Worst Crime“, „Poisoned Heart“ und „Move“, die ebenfalls aus „Spirit“ zu finden sein werden.

