Heute wäre David Bowie 70 Jahre alt geworden. Sein tragischer Tod im vergangenen Jahr, der nur zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag die Welt erschütterte steckt den meisten noch tief in den Knochen. 2016 war ein Jahr, in dem viele Legenden gestorben sind. So kann es 2017 nur weitergehen und Bowie würde sich sicherlich über eine Party zum 70. Geburtstag sehr freuen…. just for one day!

