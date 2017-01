George Michael an Weihnachten verstorben

Welche Energie wirkt hier auf Erden? Der Sänger des bekanntesten Weihnachts-Pop Songs „Last Christmas“ starb gestern in seinem Haus in London. Er sei Friedlich eingeschlafen. George Michael wurde nur 53 Jahre alt. Der Sohn eines griechischen-zypryothischen Einwanderers gründete im Jahr 1981 das Duo Wham! und veröffentlichte 1987 sein erstes Soloalbum mit Namen Faith, das auch sein kommerziell erfolgreichstes Album seiner Karriere ist. Zudem schrieb er die ebenfalls erfolgreichen Songs Careless Whisper, Wake Me Up Before You Go-Go und Last Christmas (alle 1984 erschienen). Zu Lebzeiten wurden mehr als 100 Millionen seiner Tonträger verkauft und Michael gewann zwei Grammy Awards.

