BUON NATALE mit 24 % auf alles und einen Guten Start ins Neue Jahr

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein wundervolles Weihnachtsfest und einen traumhaften Start in das neue Jahr. Wir sind ab 05.01.17 wieder für euch da. Es wurden alle Bestellungen in unserem Shop ausgeliefert. Vielen Dank für eure treue. Im neuen Jahr werden wir einige Änderungen präsentieren, auf die ihr euch schon jetzt freuen könnt. Lasst es euch gut gehen und passt gut auf euch auf! Mit dem Gutschein: XMAS gibt es jetzt 24% auf alles in unserem http://www.synthetics-shop.de. Frohe Weihnachten!

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …