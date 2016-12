Parralox neues Album „Subculture“

Parralox sind mit zwei brandneuen Alben zurück! John von Ahlen zeigt auf dem ersten Album, „Subculture“ seine ganze Genialität in Form von 14 neuen Songs, die das Herz eines jeden Synthpop-Fans höher schlagen lassen. Das neue Parralox Album erscheint rechtzeitig zum Weihnachtsfest am 23.12.2016. Unter anderem gibt es dieses Mal grandiose Gastsänger und Musiker wie Marcella Detroit von Shakespeares Sister oder auch ex The Human League Mitglied Ian Burden.

Side A (Red)

01. Paradise (feat. Marcella Detroit) 02. Electric Nights (feat. Johanna) 03. The Key To The Door Of Heaven (feat. Lillia) 04. Gimme Back My Lovin (feat. Lillia) 05. Change Of Heart 06. A Question Of Love (feat. Louise Love) 07. Jupiter (feat. Louise Love) Side B (Blue) 08. Pressure Point 09. Overdrive (feat. Ian Burden) 10. Last Year At Marienbad (feat. Louise Love) 11. Last Man Standing (feat. Peter Wilson) 12. Voyager (feat. Louise Love) 13. Rocket Science 14. U86 (feat. A7-H)

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …