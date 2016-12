Fences mit Denzel Washington

Nachdem der junge Afroamerikaner Troy seine Baseballkarriere aufgrund rassistisch motivierter Ausgrenzungen beenden muss, versucht er als Müllmann seine Familie über Wasser zu halten. In Zeiten der jungen Bürgerrechtsbewegung im Amerika der 1950er Jahre kämpft er immer wieder gegen Diskriminierung und die Herausforderungen des Lebens.

Denzel Washington, der bereits erfolgreich „Antwone Fisher“ und „The Great Debaters“ inszenierte, zeichnet bei FENCES gemeinsam mit Todd Black („Das Streben nach Glück“, „The Equalizer“) und Scott Rudin („The Social Network“, „No Country for Old Men“) als Produzent verantwortlich und übernahm zusätzlich sowohl die Regie als auch die Hauptrolle in dem preisgekrönten Drama. An seiner Seite überzeugt die ausdrucksstarke Viola Davis, welche zuletzt in „The Help“ und „Prisoners“ zu sehen war. Mykelti Williamson („Forrest Gump“, „Lucky Number Slevin”) sowie Russell Hornsby (bekannt aus der Serie „Grimm”) vervollständigen das Ensemble.

Denzel Washington und Viola Davis erhielten 2010 bereits den Tony Award für ihre herausragenden schauspielerischen Leistungen in der Broadway-Inszenierung von „Fences“. Das von Kritikern und Publikum gleichermaßen begeistert gefeierte Theaterstück wurde ebenfalls mit dem Tony Award geehrt.

