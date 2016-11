The Smiths mit neuer (alter) Single

Quasi seit der Auflösung von The Smiths wird über eine Reunion spekuliert. Immer mal wieder werden die beiden Köpfe Johnny Marr und Morrissey auf eine Wiederauferstehung der Band befragt. Beide lehnten sogar schon sehr viel Geld einer Plattenfirma ab, die eine Reunion-Tour organisieren wollte. Nun, fast 30 Jahre nach dem offiziellen Ende der Band kommt eine neue Single auf den Markt. The Boy with the thorn in his side. Die Single soll eine bisher unveröffentlichte Demo Version von “The Boy With the Thorn in His Side” enthalten und darüber hinaus eine noch nicht veröffentlichte Version von “Rubber Ring.” Das Cover wurde von Morrissey selbst gestaltet und zeigt den Schauspieler Albert Finney. Ob Morrissey nur Geld machen will oder ob er die Fans auf etwas größeres einstimmen möchte ist uns nicht bekannt. Spannend ist aber allemal.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …