Im Alter von 14 Jahren wurde Graig Gill als Drummer der Inspiral Carpets rekrutiert. 30 Jahre später gibt die Band den Tod ihres selbst ernannten Bruders bekannt. Die Todesursache wurde bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. So…this is how it feels to be lonely. Traurig!

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …