Wer die diesjährigen Tennis ATP World Tour Finals verfolgt hat, kam am Opener Song „Fly like Aces“ des Beatbox- Künstlers The Petebox nicht vorbei. Der Song wurde exklusiv für diesen Eventuell geschrieben und ist bislang noch nicht veröffentlicht worden. Für jeden Electro und Tennis Fan ist dieser powergeladene Song ein Muss. Solche Aktionen sorgen ganz sicher dafür, dass der geilste Sport der Welt immer in Mode sein wird. Grandios.

