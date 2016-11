Erasure supporten Robbie Williams 2017

Erasure – Vince Clarke und Andy Bell – werden Robbie Williams als Special Guests seiner 2017er Europa-Tournee begleiten. Die Tournee beginnt am 02.06. in Manchester und endet am 10.09. in Moskau.

Derzeit legen Vince Clarke und Andy Bell letzte Hand an ihr neues Album, das 17. Studioalbum ihrer Karriere, das im späten Frühling ebenfalls via Mute erscheinen wird. Und damit längst nicht genug: Zwei weitere Vinyl-Veröffentlichungen krönen das 30-jährige Band-Jubiläum. Die Studioalben Tomorrow’s World und Snow Globe erscheinen zum ersten Mal auf LP. Die Deluxeversionen in farbigem Vinyl bieten zudem eine Reihe an Bonustracks. Beide Alben werden am 02. Dezember via Mute veröffentlicht.2016 markiert das 30. Jubiläum ihres Debütalbums Wonderland und brachte uns unter anderem bereits die Top 10 Collection Always – The Very Best of Erasure und eine Anzahl an Vinyl-Reissues. Im Dezember erscheint das karriereumspannende Box Set From Moscow To Mars.

Tomorrow’s World, 2011 erschienen, ist Erasures 14. Studioalbum. Produziert von Frankmusik, beinhaltet es die Singles ‘When I Start To (Break It All Down)’, ‘Be With You’ und ‘Fill Us With Fire’ – die kommende Edition bietet zudem Remixe von JMRX, Kris Menace und anderen. Tracklisting siehe unten.