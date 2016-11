Der Mann der vom Himmel fiel – remastered

Mit verstörendem Charme verkörpert David Bowie 1976 in seiner ersten Spielfilm-Hauptrolle Thomas Jerome Newton, einen humanoiden Alien, der auf die Erde gelangt, um seinen Heimatplaneten und seine Familie zu retten. Regisseur Nicolas Roeg inszeniert DER MANN, DER VOM HIMMEL FIEL dabei nicht nur als eine sarkastische, bissige Klage auf die moderne Welt, sondern auch als bittereren Kommentar über die Einsamkeit. Zum Film: Um dem Wassermangel auf seinem Planeten zu beenden, landet Thomas Jerome Newton (David Bowie), ein humanoid-reptiloider Außerirdischer auf der Erde. Mit Hilfe bahnbrechender Patente seines Heimatplaneten baut der feinsinnige und hyper-intelligente Alien in kurzer Zeit sein Wirtschaftsimperium „World Enterprises“ auf, mit dessen Finanzkraft er Wasser zu seinem Planeten transportieren will. Unterstützung bekommt Newton durch den Patentanwalt Oliver Farnsworth (Buck Henry). Gleichzeitig beginnt Newton eine Beziehung mit dem Zimmermädchen Mary-Lou (Candy Clark). Doch sein Erfolg wird vom Neid der Konkurrenz begleitet, und seine wahre Identität und damit sein ganzes Vorhaben droht durch den Wissenschaftler und Vertrauten Dr. Nathan Bryce (Rip Torn) aufgedeckt zu werden.

Nach seinem vielbeachteten Thriller „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ widmete sich Nicolas Roeg in seinem vierten Film der kritischen Sicht eines Außerirdischen auf die Erde. Basierend auf der gleichnamigen Vorlage von Walter Tevis ist ein außergewöhnlicher Science-Fiction-Film entstanden, dessen Bildkompositionen die unverkennbare Handschrift des Regisseurs tragen. In der Hauptrolle glänzt ein kongenial besetzter David Bowie.

Zur Restaurierung: In einem aufwändigen Restaurierungsverfahren in den Londoner Deluxe Studios wurde ein 4K-Scan des Original-Negatives erstellt und einem vollständigen 4K-Worklflow unterzogen, der von Kameramann Anthony Richmond abgenommen wurde. Der Film erscheint am 18.11.2016 bei Studiocanal.

