Am 18.11. erscheint die Video Singles Collection von Depeche Mode

Am kommenden Freitag erscheint die brandneue Depeche Mode Video Singles Collection in einem wundervollen Artwork. Die Sammlung besteht auf drei DVDs und einem Booklet mit Fotos aus den besten Videos. Die Collection enthält erstmalig alle Videos der Kultband und darüber hinaus Kommentare der Bandmitglieder zu jedem Video und eine bisher unveröffentlichte Fassung zu Stripped als Video. Depeche Mode The Video Singles Collection ist für 48,99 EUR inkl. Depeche Mode The Synthetics Years 7 2 Postern (DIN A1 und DIN A2) und 4 Postkarten VERSANDKOSTENFREI in unserem www.synthetics-shop.de erhältlich.

